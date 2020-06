Unde este Șumudica, este și dramatism. Galatasaray și Gaziantep au oferit, duminica seara, un meci cu de toate, intru-totul spectaculos. Echipa antrenata de Marius Șumudica a obținut un punct mare pe terenul campioanei, dupa ce golul egalizator a venit in minutul 90+15. A fost 3-3, iar Alexandru Maxim a fost omul decisiv pentru formația oaspete. Gaziantep a condus cu 1-0, dupa golul marcat de Djilobodji in minutul 17. Falcao a egalat in minutul 36, iar Belhanda a dus-o pe Galatasaray in avantaj in minutul 40. Dupa pauza, Galatasaray a ramas in inferioritate numerica. Calik a fost eliminat direct,…