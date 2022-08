Vestigii arheologice vechi de 7.000 ani au fost descoperite, in apropiere de Targu-Neamt, de o echipa de arheologi condusa de cercetatorul Vasile Diaconu, din cadrul Complexului Muzeal National Neamt. Descoperirile au fost facute pe santierul arheologic de la Topolita, o localitate aflata la opt kilometri sud de orasul Targu-Neamt. Ca si in anii trecuti, vestigiile arheologice i-au impresionat pe arheologi, mai ales ca in aceasta campanie de sapaturi au fost identificate o serie de artefacte mai deosebite. Alaturi de arheologi au lucrat cateva echipe de tineri, studenti, muncitori si voluntari,…