Politistii vor relua, marti dimineata, cautarile in cazul unui barbat de 43 de ani, din Agapia, care si-a injunghiat luni sotia si socrii, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Robert Costan. Acesta a precizat ca, pe parcursul noptii, cautarile au fost suspendate. Luni seara, un barbat in varsta de 43 ani, din Agapia, si-a injunghiat sotia si socrii. Femeia a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, avand cutitul infipt in piept. De asemenea, socrii agresorului au suferit mai multe rani grave prin injunghiere.…