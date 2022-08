Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de copii necajiți beneficiaza de ghiozdane complet echipate pentru școala, in cadrul campaniei „School in a Bag". Fundația Te Aud Romania (TAR) a inceput un parteneriat educațional cu Fundația Hope and Homes for Children, astfel ca sute de copii vulnerabili din programele ...

- ”Pompierii de la Garda 2 de interventie Poiana Teiului intervin pentru asigurarea zonei ca urmare a desprinderii unei bucati din structura caii de rulare a podului de pe DN 15 B in comuna Poiana Teiului, in zona intersectiei spre Manastirea Petru Voda”, anunta, luni seara, ISU Neamt. Centrul Infotrafic…

- Un numar de 52 de proiecte sociale dedicate tinerilor si copiilor au fost rasplatite cu un total de 500.000 de euro, fonduri care au fost alocate in patru domenii specifice: educatie, incluziune sociala, dizabilitate si sanatate, potrivit unui comunicat al UniCredit Bank, remis marti AGERPRES.…

- Echipa Fundației Hope and Homes for Children a alergat sambata, 28 mai, la cea mai colorata cursa de pe planeta, pentru ca 7 frați din judetul Neamț sa poata ramane alaturi de familie și departe de orfelinat.

- Astazi, la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria din Iași a fost inaugurat un hotel destinat cazarii parinților și aparținatorilor copiilor oncologici. Cladirea a fost construita in ultimii doi ani de Fundația Ronald McDonald. Președintele pe Romania al fundației, Amalia Nastase, a precizat ca au fost…

- Fundația de Binefacere Caritas Moldova, in contextul Zilei Internaționale a Copiilor (1 iunie), organizeaza campania de caritate “Culege Visurile Copilariei”. Perioada de desfașurare: 15 mai – 01 iunie 2022. De 27 de ani, anual, la centrele pentru copii Caritas Moldova, peste 300 de copii, cu varsta…