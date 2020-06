Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu (74 de ani) și-a amintit de relația speciala cu brazilianul Pele (79 de ani), considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Rica Raducanu și Pele au fost adversari intr-un meci antologic. La Guadalajara, in grupele Campionatului Mondial din 1970, Romania pierdea cu…

- Pe langa evoluția din partida cu Brazilia, viitoarea campioana mondiala, la CM 1970 din Mexic, Rica Raducanu, 74 de ani s-a ales și cu o porecla din partea celui mai bun jucator din istorie, Pele, 79 de ani.Cei doi fotbaliști se cunoșteau din 1969, cand naționala Romaniei pregatita de Angelo Niculescu…

- Buzau este promovat de un muzeu din Toledo, Spania, ca unul dintre orasele lumii care aduc un omagiu scriitorului Cervantes si personajului acestuia, Don Quijote de la Mancha. Legatura dintre localitatea din Romania si marea opera din literatura universala o reprezinta un monument din inox, realizat…

- La 50 de ani de la Campionatul Mondial din Mexic din 1970, Cornel Dinu (71 de ani) a vorbit despre motivele pentru care Nicolae Dobrin, unul dintre cei mai mari jucatori romani din istorie, n-a jucat nici macar un minut pentru „tricolori” la acel turneu final. Dobrin, decedat in 2007, nu a jucat niciun…

- Ieri, o tanara din Bistrița-Nasaud care este cautata inca din toamna anului 2018 in Germania a fost gasita de polițiști intr-un alt județ din țara. Se pare ca aceasta a rupt legatura cu familia de buna voie. Tanara din Bistrița-Nasaud a plecat in Germania in luna octombrie 2018, iar de atunci familia…

- In contextul criticilor adresa autoritatilor, cu privire la numarul mic de teste pentru coronavirus care se efectueaza in Romania, profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase "Matei Balș", dezvaluie ca exista capacitatea de a se testa dublu, insa acest lucru nu se…

- Cum l-a cunoscut pe Pele, de ce a lipsit Dobrin de pe teren la Mondiale si cum i-a vandut Gheorghe Dinica o pereche de porumbei... de doua ori aflam in prima editie a unei serii "Replay" dedicate Mondialului din 1970. Marian Olaianos, Marius Mitran si invitatul lor ne asteapta sambata, pe 14 martie,…