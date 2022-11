Stiri pe aceeasi tema

- Avand in portarul Freiwald omul meciului și in iranianul Esteki principala gura de foc, CSM Bacau s-a impus contra Vasluiului cu 29-27 (14-11) la capatul unui joc pe care l-a dominat, dar in care a tremurat serios pe final Trebuia sa fie victorie și victorie a fost! Miercuri, in etapa a șaptea a Ligii…

- CSM Bucuresti- CSM Bacau 30-23 (14-9) O noua infrangere la scor concludent in dreptul prim-divizionarei de handbal masculin CSM Bacau. Vineri, in etapa a sasea a Ligii Zimbrilor, echipa antrenata de Sandu Iacob a cedat cu 30-23 (14-9) partida sustinuta pe terenul CSM-ului din Bucuresti. Sigur, infrangerea…

- In runda a șasea a Ligii Zimbrilor, CSM Bacau va evolua vineri, de la ora 17.00, pe terenul CSM-ului din București. Gazdele, care ocupa locul 5, pornesc favorite, insa bacauanii antrenați de Sandu Iacob vor sa se revanșeze dupa repriza secunda foarte slaba facuta sambata trecuta, contra Minaurului.…

- CSM Bacau a pierdut cu 22-25 (14-12) in fața Stelei o partida in care, timp de 51 de minute, tabela a fost de partea echipei antrenate de Sandu Iacob Duminica, in etapa a treia a Ligii Zimbrilor la handbal masculin, CSM Bacau a primit vizita Stelei. „CSMeii” au dominat in mare parte intalnirea, insa…

- Etapa a treia a Ligii Zimbrilor programeaza al doilea joc al sezonului pe teren propriu pentru prim divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Duminica, de la ora 15.45, formația antrenata de Sandu Iacob va primi vizita Stelei intr-un joc de maxima atractivitate. „CSMeii” au inceput campionatul cu o…

- Un nou weekend cu meciuri de verificare pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau. Dupa ce saptamana trecuta au gazduit a 15-a ediție a Cupei Municipiului Bacau „Remax Welcome” la care au ocupat locul 3, dupa Steaua și HC Buziu 2012 și in care și-au prezentat in mod oficial lotul, „CSMeii”…