Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, baschetul nu se oprește nici in perioada sarbatorilor de iarna. Pana se va schimba anul, mai sunt programate o etapa din Liga Naționala și cele doua manșe din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In campionat, SCM OHMA Timișoara va infrunta SCM U Craiova, in etapa a XII-a, la sala…

- Chiar daca la nivel național alianța PNL – USR e istorie, la nivelul Timișoarei aceasta mai…funcționeaza, cat de cat, spune viceprimarul Cosmin Tabara. De la centru nu s-a impus nimic, așa ca la nivel local se poate lucra. Personal, viceprimarul nu e neaparat un fan al acestei colaborari. ”Politic,…

- Liga Naționala de handbal masculin a ajuns la etapa a X-a, iar una dintre partidele ce se anunța echilibrate va avea loc la Timișoara. Duminica (14 noiembrie), de la ora 17,00, SCM Politehnica și CSM Bacau se vor afla fața in fața, la sala Constantin Jude. „Partida va fi extrem de dificila. Suntem doua…

- U-Banca Transilvania a caștigat unicul meci din Liga Naționala de baschet masculin disputat duminica, 7 noiembrie, scor 98-88 cu SCM OHMA Timișoara, meci in care banațenii au jucat de la egal la egal cu campionii. Ardelenii continua cu victorii pe linie, in timp ce banațenii au acum patru succese și…

- SCM Timișoara a surclasat-o pe CSM Ploiești in duelul direct, incheiat cu scorul de 95-72 din cadrul etapei a 6-a a Ligii Nationale de baschet masculin. A fost o evolutie convingatoare a alb-violetilor in fata unui adversar care venea in Banat cu patru victorii si un esec. Elevii lui Petricevic au pornit…

- Partida SCM OHMA Timișoara – CSM Ploiești deschide etapa a VI-a din Liga Naționala de baschet masculin. Jocul va avea loc vineri, 29 octombrie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Antrenorul gazdelor, Dragan Petricevic, a facut declarații inaintea jocului cu nou-promovata din Ploiești. Despre…

- SCM Timișoara a caștigat cel de-al 3-lea meci consecutiv in Liga Naționala de baschet masculin, dupa ce a iesit invingatoare in partida de la Tg. Jiu, 69-64, la capatul unui meci echilibrat. Din nou, Darion Strong a avut o prestatie solida. Dupa un start favorabil gorjenilor, echipa banațeana a preluat…

- SCM Timișoara a obținut prima victorie in Liga Naționala de baschet masculin – ediția 2021/22. Formația din Banat a invins pe Dinamo București in deplasare, scor 87-83, dupa prelungiri, intr-un meci din cadrul etapei a 3-a. Violeții mai au un eșec la un singur punct, etapa trecuta cu Piteștiul, in timp…