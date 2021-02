Stiri pe aceeasi tema

- Un raport publicat, marți, de Institutul Național de Sanatate Publica arata ca noua tulpina SARS-CoV-2 a fost identificata la 136 de pacienți din Romania pentru ale caror probe au fost finalizate secvențieri, aceasta fiind prezenta in aproximativ jumatate din țara.

- Campania de imunizare anti-COVID-19 este in toi. Cu toate acestea, mult așteptatul vaccin inca mai naște controverse in randul multor persoane. Pornind de la premisa ca un vaccin sigur și eficient necesita timp și are la baza dovezi și standarde riguroase, mulți dintre noi inca ne temem de imunizare.…

- Copiii care calatoresc in strainatate impreuna cu parintii vaccinati anti-COVID-19 vor fi obligati sa stea in carantina la intoarcerea in Romania timp de zece zile, daca in tara din care vin incidenta cazurilor de infectare cu coronavirus este ridicata. Anca Sorescu de la Institutul National de Sanatate…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Documentul cu țarile pentru care se impune carantina la sosirea in Romania intra in vigoare marți, la ora 00.00. Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective,…

- Romania a reușit sa vaccineze numai 154.268 de persoane de la debutul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, pe 27 decembrie 2020. Dintre acestea, 544 de persoane au manifestat reacții adverse. In ultimele 24 de ore, doar 13.821 de cadre medicale au fost vaccinate. Potrivit datelor puse la…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat Raed Arafat, se vaccineaza azi, odata cu personalul din cadrul DSU, incepand cu ora 12.00, anunța hotnews . Arafat și angajații DSU se vor vaccina la Centrul de Vaccinare din cadrul Spitalului de Urgența „Prof. dr. Dimitrie Gerota”…

- Trei persoane vaccinate cu prima doza, „depistate pozitiv” #covid19 FOTO: prefectul Jud. Cluj, Mircea Abrudean. La Timisoara, trei persoane carora li s-a administrat prima doza de vaccin anti-COVID-19 au fost depistate, ulterior, ca fiind pozitive. Specialistii spun ca acest lucru nu este…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID 19 a transmis ca in ultimele 24 de ore, 17.846 de persoane s au vaccinat impotriva covid 19. Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic…