Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai abrupta crestere a curbei de infectare cu noul coronavirus din Europa de Est, cu o crestere accentuata in sus, arata un raport al Centrului European pentru Controlul si Preventia Bolilor (ECDPC).

- Romania are cea mai abrupta crestere a curbei de infectare cu noul coronavirus din Europa de Est, cu o crestere accentuata in sus, arata un raport al Centrului European pentru Controlul si Preventia Bolilor (ECDPC).

- Romania se confrunta cu cea mai abrupta crestere a noilor cazuri de contaminare cu noul coronavirus din Europa de Est. Potrivit unui raport al Centrului European pentru Controlul si Preventia Bolilor (ECDC), tara noastra se afla pe locul 10

- Romania se confrunta cu cea mai abrupta creștere a noilor cazuri de contaminare cu noul coronavirus din Europa de Est. In plus, țara noastra se afla acum pe locul 10 in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul total de cazuri, conform Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC).

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a stabilit o noua regula pentru excepția de la izolare sau carantina la sosirea in Romania. Concret, pe lista excepțiilor vor intra țarile din UE și Spațiul Economic European care au o rata a cazurilor noi de COVID-19 din ultimele 14 zile, raportat…

- Numarul de cazuri noi de COVID-19 este in creștere in unele state din Uniunea Europeana, iar Romania se afla pe locul patru intr-un top al acestor creșteri, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Studiul, dat publicitații joi, ia in calcul numarul de cazuri…

- Urmariți LIVE pe Noi.md, briefing de presa organizat de Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, de prezentare a informațiilor actualizate privind controlul infecției prin Coronavirusul de tip nou, la nivel național

- Redfield a afirmat ca noile masuri au rolul "revenirii la lucru a angajatilor din sectoare esentiale, pentru a nu exista lipsa de forta de munca in industrii-cheie" precum servicii de urgenta, servicii medicale, aprovizionarea cu alimente si altele. De asemenea, Centrul pentru Controlul si…