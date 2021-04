Stiri pe aceeasi tema

- Opt ani a avut de așteptat economia Romaniei pentru a atinge un palier superior al ratingului de țara. Agenția de rating Standard & Poor’s a anunțat imbunatațirea perspectivei de la „negativ” la „stabil” aferenta calificativului acordat datoriei guvernamentale a Romaniei. Agenția de rating Standard…

- Comisia Europeana va evalua Romania pe procedura de deficit excesiv in aprilie si la inceputul lui mai si trebuie sa fie evaluata pozitiv, nu are voie sa nu performeze in aceasta privinta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, potrivit Agerpres. „Am vesti bune. Nu este o chestiune…

- Prognoza publicata marti de Fondul Monetar International confirma faptul ca autoritatile au pornit cu premisele bugetare corecte si ca Romania se afla pe directia buna, dar este nevoie in continuare de prudenta, in special in privinta cheltuielilor bugetare, afirma ministrul Finantelor, Alexandru Nazare.…

- Centrul Cyber de la Bucuresti arata ca Romania are capacitate la nivel de specialisti pentru a se dezvolta in zona digitalizarii, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Alin Chitu, secretar de stat in Ministerul Finantelor. "Existenta Centrului Cyber la Bucuresti arata ca avem capacitate…

- In decembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Bucuresti va gazdui Centrul Cyber al Uniunii Europene la Bucuresti, European Cybersecurity Competence Centre (CEEE). Toate detaliile despre acest centru au fost dezbatute pe 29 ianuarie, intr-o conferinta online organizata de Digital Transformation…

- Proiectele de dezvoltare ale Timișoarei vor primi sprijin din partea Guvernului, susține primarul Dominic Fritz. Edilul s-a intalnit, joi, cu vicepremierul Dan Barna, cu ministrul Transporturilor, Catalin Drula, al Finanțelor, Alexandru Nazare, și al Economiei, Claudiu Nasui. „Azi voi avea discuții…

- Interpreta Alex Andra, originara din municipiul Urziceni, se lanseaza pe piața muzicala romaneasca cu single-ul “Am ales sa Plec”. Pana la acest moment, solista era adepta a coverurilor internaționale, avand un palmares impunator la festivalurile muzicale din Romania și peste hotarele țarii, posedand…

- Romania a fost principal contributor la dosarul privind gazduirea Centrului Cyber al Uniunii Europene si nu-si permitea sa piarda aceasta oportunitate, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "A fost o competitie foarte grea si rezultatul…