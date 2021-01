Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, la conferința „Curs de guvernare”, ca Guvernul va impune in urmatoarea ședința un set de ținte pentru companiile de stat. „Pregatim monitorizarea companiilor de stat, reforma lor. In acest sens vom prezenta in urmatoarea sedinta de Guvern un memorandum cu un ‘template’ in care sa avem clar tintele pe […] The post Nazare: Reformam companiile de stat. Vom impune atingerea de ținte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .