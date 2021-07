Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a afirmat, luni, in cadrul unui eveniment ca, provocarea Romaniei de anul acesta este sa tina cheltuielile sub control, adaugand ca exista in continuare costuri legate de combaterea pandemiei, pentru masurile suport, la care se adauga cele facute de Ministerul…

- Provocarea sa ținem cheltuielile sub control, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, în cadrul unui eveniment organizat de Bursa de Valori București (BVB) și Envisia. “Avem cheltuieli legate de combaterea pandemiei, atât pentru masurile suport, cât și în zona…

- Guvernul Romaniei face un imprumut de aproape 500 de milioane de euro pentru construcția a doua spitale regionale. Executivul a aprobat, joi, memorandumul privind acordul de principiu pentru contractarea a doua imprumuturi, de circa 480 milioane euro, cu Banca Europeana de Investiti. Banii vor fi alocație…

- Agroserv Mariuța SA, compania care deține brandul Laptaria cu Caimac, a incheiat plasamentul privat de acțiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro. Acțiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la Bursa de Valori București, aceasta fiind…

- Profesorul de sanatate publica Razvan Cherecheș crede ca Romania se va confrunta cu al patrulea val al pandemiei de coronavirus in acest an, indiferent de masurile intreprinse de autoritațile sanitare pentru stoparea pandemiei de COVID-19, informeaza Europa FM . Razvan Cherecheș a explicat de ce un…

- Reprezentantul Romaniei la OMS a criticat, din nou, in termeni foarte duri, reactia Ministerului Sanatatii in fata pandemiei. Rafila este de parere ca autoritatile nu gestioneaza criza asa cum trebuie. „Aș imparți problemele in doua. Prima se refera la organizarea sistemului de sanatate, incepand cu…

- ”Sistemul Medical MedLife anunta finalizarea tranzactiei de cumparare a pachetului majoritar in proportie de 60% al companiei Medica Sibiu, unul dintre furnizorii importanti de servicii medicale private din judetul Sibiu. Prin aceasta achizitie, MedLife isi consolideaza cea mai mare retea de unitati…

- Mai mult de jumatate din cetațenii Uniunii Europene cu varsta cuprinsa intre 16și 74 de ani au declarat ca in 2020 au cautat informatii online legate de rani, boli, nutritie sau imbunatatirea sanatatii, insa in Romania ponderea celor care au ales aceasta metoda este de doar 28%, cel mai mic procent…