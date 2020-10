Navetiștii de lux ai Capitalei O vorba din popor spune ca niciodata cainele nu pleaca de la macelarie. De ce? Pentru ca acolo are tot timpul ceva de ros. Și unul dintre cele mai gustoase ciolane de ros se afla la Primaria Capitalei și la cele șase primarii de sector. La alegerile locale din 2016, PSD-ul condus de Liviu Dragnea caștiga Primaria Capitalei și inca trei primarii de sector cu doi senatori și doi deputați. Senatoarea de Ilfov Gabriela Firea – Vranceanu – Pandele ajungea primar general la Bucureștiului, iar senatorul PSD, fost PDL, Gabriel Mutu devenea primarul Sectorului 6. Alți doi deputati PSD, Daniel Tudorache… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

