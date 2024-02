Navalnîi, un inamic de temut al cărui nume nu a fost niciodată pronunțat de Putin Alexey Navalnii a fost cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin, folosind strada și internetul pentru a expune palatele secrete și averea ascunsa a elitei Kremlinului și pentru a mobiliza rușii care altfel nu vedeau nicio opțiune in afara de președinte. Alexey Navalnii, cel care a dezvaluit corupția din Kremlin și a condus proteste care l-au propulsat catre stardomul YouTube – și in poziția aproape letala de a fi inamicul politic al președintelui rus Vladimir Putin – a murit intr-un penitenciar izolat, au declarat autoritațile penitenciare. Avea 47 de ani și a murit vineri in IK-3,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

