Navalnîi poate face un stop cardiac "în orice minut" (medici) Medicii apropiați opozantului rus Alexei Navalny, bolnav și în greva foamei, au cerut sâmbata sa i se permita sa-l vada imediat, spunând ca ar putea avea stop cardiac &"în orice moment&", potrivit AFP.

Principalul critic de la Kremlin a încetat sa se hraneasca pe 31 martie pentru a protesta fața de condițiile de detenție precare, acuzând administrația penitenciarului ca i-a refuzat accesul la un medic și medicamente, deoarece sufera de o dubla hernie de disc, potrivit avocaților sai.

Medicul personal al opozantului, în vârsta de 44 de ani,…

