Navalnîi este în stare gravă, nu-și mai simte mâinile și pierde rapid din greutate, dar continuă greva foamei - avocați Principala personalitate a opozitiei ruse, Navalnîi, bolnav si în greva foamei, nu-si mai simte mâinile, au tras miercuri un semnal de alarma avocatii sai, relateaza AFP și Agerpres.

Navalnîi - care a supravietuit în urma cu mai putin de un an unei tentative de otravire cu agent neurotoxic Noviciok de uz militar, pentru care el acuza Kremlinul - a anuntat la 31 martie ca a decis sa intre în greva foamei pentru a i se acorda asistenta medicala necesara, de care este privat la penitenciarul nr.2 din Pokrov (100 km est de Moscova) cunoscut ca fiind unul dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat la doi ani și opt de inchisoare, desidentul rus Aleksei Navalnii, 44 de ani, a anunțat miercuri, 31 martie, ca intra in greva foamei, pentru atrage atenția asupra tratamentelor la care este supus in penitenciarul cu regim dur in care a fost mutat, relateaza Mediafax. Liderul opoziției ruse…

- BUCUREȘTI, 17 mart – Sputnik. Securitatea Marii Negre reprezinta o prioritate pentru NATO, consolidarea Rusiei in aceasta regiune ingrijoreaza aliații, iata de ce alianța iși consolideaza acolo prezența, a declarat secretarul general al organizației Jens Stoltenberg, intr-o conferința de presa comuna…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla , l-a invitat luna trecuta la o conversație pe președintele rus Vladimir Putin pe Clubhouse, aplicația de dezbateri și conferințe in format audio. Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe…

- Kremlinul a anunțat marți ca invitația adresata de Elon Musk președintelui Vladimir Putin de a purta o discuție pe rețeaua sociala Clubhouse nu s-a materializat și ca Moscova nu a primit un raspuns dupa ce a cerut mai multe detalii, relateaza Reuters și National Post.CEO-ul Tesla prezentase…

- CHIȘINAU, 24 feb – Sputnik. Kremlinul este mulțumit de rezultatele negocierilor dintre președinții Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, a declarat purtatorul de cuvant al liderului rus Dmitri Peskov. "In general, aceasta intalnire a fost foarte utila, foarte oportuna, constructiva și sincera...…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a criticat puternic Rusia pentru reprimarea manifestantilor in sprijinul liderului incarcerat al opozitiei, Aleksei Navalnii, si a afirmat ca administratia Biden evalueaza posibile raspunsuri la actiunile Moscovei, transmite luni Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Un tribunal rus a decis joi, cu trei zile inainte de noi manifestatii prevazute in intreaga Rusie, sa-l mentina in detentie pe opozantul Aleksei Navalnii. Acesta a fost incarcerat de la intoarcerea sa in tara, pe 17 ianuarie, relateaza AFP. „Decizia privind prelungirea perioadei de detentie pana la…

- Închis imediat dupa ce a revenit în Rusia, Alexei Navalnîi a contraatacat marți prin difuzarea unei vaste anchete anticorupție care îl vizeaza pe președintele Vladimir Putin și „palatul” pe care și l-a construit pe malul Marii Negre, scrie AFPÎntr-o…