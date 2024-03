Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Oana Sivache, a fost plasata sub control judiciar. Ea este acuzata de luare de mita, constand in contravaloarea chiriei lunare și a facturilor la utilitați pentru casa ei. Dupa audierile care au avut loc astazi,…

- UPDATE: Directorul general al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Oana Sivache, a fost plasata sub control judiciar. Dupa audierile care au avut loc astazi, procurorii anti-corupție au decis plasarea directorului ASSMB sub control judiciar, pentru 60 de zile. La ieșirea din…

- Daca PSD o va nominaliza pe doamna Gabriela Firea, cel mai bun dintre noi sa-l invinga pe Nicușor Dan, a spus Piedone. Cristian Popescu Piedone , care și-a anunțat oficial intrarea in cursa pentru Primaria Capitalei din partea Partidului Umanist Social Liberal, a evitat sa intre in polemici cu posibila…

- De vreo patru ani de zile, stranie coincidența, principalul subiect de conversație in Sectorul 1 a devenit și a ramas mizeria de pe strazi și din parcuri. Doamna primar a reușit ca in sectorul Ateneului și al Muzeului de Arta sa fie vorba in primul rand despre gunoi. Cum cobori cea mai frumoasa zona…