NAV lanseaza single-ul NEVER SLEEP, feat. LIL BABY & TRAVIS SCOTT, ca primul track de pe urmatorul album – DEMONS PROTECTED BY ANGELS

- Sean “Diddy” Combs face echipa cu Bryson Tiller pentru single-ul “Gotta Move On”. Aceasta este prima melodie lansata de pe noul sau album foarte așteptat sub amprenta LOVE RECORDS, in parteneriat cu Motown Records. Cantecul deschide calea pentru mai multa muzica, noul sau album urmand sa apara la sfarșitul…

- Artistul iann dior lanseaza noul sau single și videoclipul insoțitor pentru „Live Fast Die Numb”. Produs de legendarul John Feldmann (Blink-182, Avril Lavigne, 5 Seconds of Summer ) și Mark Schick (Dua Lipa, Noah Cyrus, JP Saxe), inregistrarea imnica demonstreaza capacitatea lui Dior de a-și canaliza…

- Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium” Trupa de post punk/ rock alternativ GUILTY revine in atenția publicului cu piesa “Opium”, primul single lansat in 2022, dupa o pauza de jumatate de an, timp in care trupa s-a axat pe compus primul material discografic,…

- easy life face echipa cu Kevin Abstract pentru piesa “Dear Miss Holloway”. Single-ul vine insoțit de un videoclip realizat de Will Child (Young Thug, Drake, 100 Gecs). easy life a confirmat și detaliile unui nou album, „MAYBE IN ANOTHER LIFE…”, care va fi lansat pe 12 august. Inainte de o vara plina…

- Dupa lansarea EP-ului 29, cu ocazia caruia EMAA și-a sarbatorit ziua de naștere, dar și colaborari de succes alaturi de DJ Project și Carla’s Dreams, artista revine cu un nou single – „Ultima data”. Piesa reprezinta un monolog sincer și emoționant despre frica și incertitudinea ce te cuprind in momentul…

- Em Beihold a lansat single-ul “Too Precious”. Consolidat ca unul dintre cei mai tari artiști noi ai anului 2022, cantareața și compozitoarea Em Beihold (pronunțat bye-hold) din Los Angeles dezvaluie un nou single și videoclip. Piesa este susțtinuta de un pian jazz și un ritm puternic, in timp ce ea…

- Alex Parker, DJ-ul și producatorul roman de top, face echipa cu artista, Milan Gavris, pentru „Insecure”, o melodie pop rock alternativa, cu un vibe pozitiv. „Insecure” este a doua sa piesa de pe urmatorul EP, care va fi lansat in aceasta vara și vine dupa succesul piesei „All This Love”, intrarea sa…