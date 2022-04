Naufragiu cu o sută de oameni morți Conform publicației Fanpage.it, acum cateva zile, un vas cu peste o suta de oameni din Libia, la bord, s-ar fi avantat in Marea Mediterana, cel mai probabil, cu scopul de a ajunge in Italia. Din pacate, așa cum s-a mai intamplat, vasul a naufragiat și aproape toți cei aflați la bord au murit. Numai patru oameni au scapat. Ei au fost salvați de petrolierul Alegria1, și au povestit ca fugeau de regimul de abuzuri și maltratare de la Tripoli și ca au fost pe vas peste o suta de persoane. Inainte de scufundare, cand a vazut ce pericol ii paște pe toți, echipajul ar fi lansat un apel SOS și, deși Organizația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

