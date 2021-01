Stiri pe aceeasi tema

- STUDIU. Imunitatea la infectia cu SARS-CoV-2 poate dura cel putin sase luni. Imunitatea la infectia cu SARS-CoV-2 poate dura cel putin sase luni, potrivit unui studiu publicat luni de revista Nature si realizat asupra a 87 de persoane care au fost infectate cu acest tip de coronavirus, relateaza EFE.…

- Vaccinul COVID-19 de la Moderna ar asigura o imunitate de cel puțin un an, conform reprezentanților companiei. Saptamana trecuta, directorul executiv al companiei americane, Stephane Bancel, afirma ca anticorpii generați de vaccinul dezvoltat de Moderna ar oferi o protecție de cel puțin doi ani impotriva…

- Imunitatea colectiva contra Covid-19 nu va fi atinsa anul acesta, cu toate ca vaccinurile au inceput sa fie distribuite in numeroase tari, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit AFP. „Nu vom ajunge (…) la imunitatea colectiva in 2021″, a spus responsabilul…

- Imagine a virusului SARS-CoV-2 obținuta cu ajutorul microscopului electronic Fara dubii, una dintre puținele informații reconfortante in contextul epidemiei de COVID-19 a fost aceea ca procentul copiilor infectați este mic, raportat la cel al adulților. Copiii/tinerii cu varste intre 1 și 19 ani au…

- Imunitatea de grup la noul coronavirus este imposibil de obținut in lipsa unui vaccin, mai ales in condițiile in care omul nu este singurul rezervor de infectare, subliniaza unul dintre experții belgieni implicați in lupta anti-COVID.

