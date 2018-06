NATO va înfiinţa în Germania un nou centru de comandă pentru reacţie rapidă NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele internationale. Decizia finala privind amplasarea noii structuri militare urmeaza sa fie luata, probabil, la sfarsitul saptamanii viitoare, la reuniunea de la Bruxelles a ministrilor apararii din statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice. Potrivit DPA, extinderea centrelor de comanda si a fortelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii, potrivit Agerpres.Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…

- Declaratiile lui Merkel au fost facute dupa ce Ursula von der Leyen, ministrul german al Apararii, a cerut insistent cresterea cheltuielilor militare cu scopul de a asigura apararea nationala si de a consolida capabilitatile NATO, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.De asemenea,…

- In contextul tensiunilor in crestere intre Germania si Rusia, ministrul german al apararii Ursula von der Leyen doreste sa orienteze fortele armate ale tarii spre apararea nationala si a aliantei militare NATO si mai putin catre alte tipuri de misiuni internationale, relateaza vineri agentia dpa.…

- Nave militare din cadrul fortei de reactie rapida maritima a Aliantei Nord-Atlantice au ajuns in Marea Neagra, afirma surse citate de presa ucraineana si rusa. Nave ale Grupului maritim NATO 2 (SNMG2) au intrat in Marea Neagra marti seara, au declarat surse militare citate de publicatia ucraineana Dumskaia…

- Este "esential" ca aliatii din NATO sa isi respecte angajamentele in privinta cheltuielilor militare, a afirmat vineri noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, criticand Germania, in cursul unei reuniuni cu omologii sai la sediul Aliantei, la Bruxelles, relateaza AFP."Germania nu respecta…

- Niciodata de la caderea Cortinei de Fier nu a mai fost atat de multa tensiune intre Estul si Vestul Europei. Iar gazoductul Nord Stream 2 nu face decat sa arate cine isi doreste, cu adevarat, sa existe o Uniune cu doua viteze. Oare este legitim ca interesele economice ale unei natiuni sa prevaleze in…

- Rusia va ramane un partener dificil, dar necesar dupa realegerea presedintelui rus Vladimir Putin la conducerea tarii, a declarat luni la Bruxelles ministrul de externe german, Heiko Maas, relateaza dpa.