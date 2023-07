Stiri pe aceeasi tema

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre. De asemenea, a condamnat iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters. „NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- NATO a declarat miercuri ca intensifica supravegherea in regiunea Marii Negre, condamnand iesirea Rusiei din acordul care asigura trecerea in siguranta a navelor care transporta cereale ucrainene, relateaza Reuters și news.ro."NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea…

- "NATO si aliatii intensifica supravegherea si recunoasterea in regiunea Marii Negre, inclusiv cu avioane de patrulare maritima si drone", informeaza un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice.Anuntul a fost facut dupa o reuniune a Consiliului NATO-Ucraina, organismul infiintat la inceputul acestei luni…

- NATO si Ucraina vor discuta saptamana viitoare despre securitatea pe Marea Neagra, in special despre functionarea unui coridor pentru exporturile de cereale ucrainene, la cererea presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat alianta militara, citata de Reuters. Purtatoarea de cuvant a NATO,…

- Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka ar putea sa esueze pe plajele de la Marea Neagra. Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka (sudul Ucrainei) ar putea sa pluteasca in aval si sa esueze pe plajele…

- Cel puțin opt ruși au murit, iar alți zeci s-au imbolnavit, dupa ce au baut cidru otravit, in vestul Rusiei.Incidentul a avut loc in regiunea Ulianovsk, vestul Rusiei, au anunțat luni, 5 iunie, oficialii locali, relateaza Reuters. Guvernatorul local Alexei Russkikh a precizat ca bautura otravita a…

- NATO a decis intensificarea capacitații de reacție ca urmare a incidentului produs intre o aeronava Frontex si un avion militar rus, in apropierea spatiului aerian al Romaniei. „Detasamentele NATO de patrulare aeriana au fost plasate la un nivel mai ridicat de reactie ca urmare a comportamentului periculos…

- Un delegat ucrainean l-a lovit cu pumnul in fața pe un delegat rus in timpul unei reuniuni a națiunilor de la Marea Neagra din capitala Turciei, Ankara, joi, dupa ce steagul ucrainean i-a fost smuls pentru a nu aparea pe fundalul unui interviu video cu principalul delegat rus, transmite Reuters. Olesandr…