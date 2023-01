Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg a vizitat Baza Aeriana Iruma a Fortelor de Autoaparare ale Japoniei unde a avut o intrevedere cu prim-ministrul nipon Fumio Kishida, informeaza Reuters, citat de Agerpres. Turneul sau dimplomatic care a inclus si o escala in Coreea de Sud are ca scop intarirea parteneriatului a NATO…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat luni Coreea de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Ucrainei, citand alte țari care și-au schimbat politica de a nu furniza arme țarilor aflate in conflict dupa invazia Rusiei, scrie Reuters. Stoltenberg se afla la Seul, prima oprire…

- Prețurile petrolului au crescut miercuri, 18 ianuarie, extinzind ciștigurile din sesiunea anterioara privind optimismul ca ridicarea restricțiilor stricte din China privind COVID-19 ar duce la o redresare a cererii de combustibil la cel mai mare importator de petrol din lume, transmite RBC-Ucraina cu…

- In contextul razboiului cu Rusia, Ucraina a urcat pe locul 15 in clasamentul celor mai puternice armate din lume, dupa ce anul trecut era pe 22. Romania se afla pe poziția 47 in acest top intocmit de Global Firepower . „Pe masura ce Ucraina continua sa se apere impotriva Rusiei, și-a crescut indicele…

- Rusia anunța inceperea producției la noi mijloace de combatere a dronelor. Totul are loc in contextul in care in razboiul din Ucraina dronele au fost extrem de utilizate pe campul de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Administratia Joseph Biden a lansat un amplu efort de oprire a abilitatii Iranului de a fabrica si furniza Rusiei drone militare pe care sa le utilizeze in Ucraina, apeland la sprijinul Israelului pentru blocarea activitatilor iraniene, informeaza cotidianul The New York Times, relateaza agenția…

- Aseara a avut loc finala popularului show iUmor, una efervescenta, caci cei ce au trebuit sa amuze juriul și telespectatorii s-au intrecut pe sine. Dupa un an cu zeci de participanți in platoul emisiunii, de umor de la Antena 1, in finala au ajuns 13, BIA, Laila Abdel Hafiz, Flavius Buzila, Dima Cubreacov,…

- Guvernul ungar a prelungit cu sapte luni, pana in iunie 2023, starea de urgenta aflata in vigoare in tara si impusa din motive de securitate din cauza razboiului din Ucraina, relateaza EFE, citata de Agerpres.