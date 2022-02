NATO SecGen Stoltenberg:Romania not alone, presence of NATO troops sends out message of unity

Stiri pe aceeasi tema

- NATO Secretary-General Jens Stoltenberg said on Friday that the presence of American troops in Romania showed the United States‘ commitment to the security of Europe, as more soldiers arrived at an airbase, according to Reuters. NATO Secretary General visited the Mihail Kogalniceanu Military Base (MK)…

- Romania este bine aparata, a declarat Klaus Iohannis in cadrul vizitei oficiale pe care șeful NATO, Jens Stoltenberg, a facut-o, vineri, la Constanța, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Oficialul NATO a reiterat faptul caNATO este o alianta defensiva, iar scutul de la Deveselu din tara noastra are…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg a sosit vineri, 11 ianaurie, in Romania, unde a vizitat alaturi de presedintele Klaus Iohannis Baza 57 Aeriana "Mihail Kogalniceanu" din judetul Constanta.Jens Stoltenberg a precizat ca Romania nu este singura. "Suntem umar la umar, gata sa aparam Romania…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a declarat vineri, Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu din județul Constanța, ca „suntem pregatiți sa aparam Romania și pe ceilalți aliați ai NATO”. De asemenea, el a facut un apel la Rusia sa aplaneze situația. - in curs

- President Klaus Iohannis and NATO Secretary General Jens Stoltenberg have arrived, on Friday, at the 57th Air Base in Mihail Kogalniceanu, Constanta County. According to the Presidential Administration, the two officials will have tete-a-tete and official discussions, will meet the servicemen…

- Cei mai importanți oameni din NATO vor fi maine la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, anunța Antena3, citand surse. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al NATO, Mircea Geoana, și președintele Romaniei Klaus Iohannis vor merge vineri, 11 februarie, la baza militara…

- Jens Stoltentenberg, secretarul general al NATO, va sosi vineri in Romania și va vizita baza militara de la Mihail Kogalniceanu, din județul Constanța, au declarat surse pentru Libertatea. Vizita sa vine in contextul in care Rusia a masat trupe la granița cu Ucraina, iar Statele Unite trimit in Romania…

- President Klaus Iohannis on Friday welcomed at the Cotroceni Presidential Palace the Secretary General of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Mathias Cormann, on which occasion he underscored that the fastest possible accession to the OECD is a priority to Romania,…