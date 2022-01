Stiri pe aceeasi tema

- „Exista diferențe semnificative intre aliații din NATO și Federația Rusa privind problemele de securitate din Europa”, a spus miercuri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, dupa reuniunea consiliului NATO cu Rusia la Bruxelles privind detensionarea situației de la granița Ucrainei. „Nu…

- Departamentul de Stat al SUA a negat vineri ca are in vedere reducerea trupelor americane in Europa de Est pentru a facilita discutiile de saptamana viitoare cu Rusia privind criza de la granita cu Ucraina. Alianta este ingrijorata de "riscul real" de conflict in Ucraina si trebuie sa se pregateasca…

- Se apropie finalul anului și deja mulți ne intrebam cum va arata 2022? La aceasta intrebare ofera un raspuns șamanii din Peru, care au facut tradiționalul ritual prin care anunța lumii ce urmeaza. Și, ca de fiecare data, sunt și bune și rele.

- Principalul general al NATO in Europa a sugerat ca Alianța ar trebui sa-și accentueze prezența militara in Romania și Bulgaria dupa desfașurarea de trupe a Rusiei in apropiere de granița cu Ucraina, scrie Reuters, citand informații publicate de publicația germana Der Spiegel.

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP, citata de Digi24. „Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun…

- NATO evalueaza ca posibil scenariul unei intervenții armate a Rusiei in Ucraina, iar aceasta varianta este „preocupanta”, spune secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, care in același timp transmite Moscovei un avertisment fara echivoc: costul va fi foarte sever, dar nu neaparat militar.…

- Exista elemente care ne fac sa credem ca este ceva serios, a declarat duminica secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana, la Antena 3, in contextul mobilizarii de forțe militare ruse la granița cu Ucraina. „Am mai avut in luna iunie, anul acesta, o mobilizare poate similara ca numar…