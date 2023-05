Stiri pe aceeasi tema

- Statele conducatoare ale grupurilor de lupta cunoscute sub denumirea de Prezenta Avansata Consolidata a NATO urmaresc sa coopereze mai strans cu militarii din Estonia, Letonia si Lituania, au anuntat joi, in Lituania, comandantii respectivelor batalioane stationate, informeaza dpa, citat de Agerpres.Fiecare…

- Principalele teme de discuții au fost consolidarea securitatii interne a UE si a frontierelor externe, precum si un management eficient al fenomenului migrationist.”Astazi a avut loc Conferinta Ministeriala a Forumului statelor membre din spatiul Schengencu frontiere externe terestre. Am fost onorat…

- Franta si statele baltice Estonia, Letonia si Lituania si-au exprimat consternarea dupa ce ambasadorul Chinei la Paris a pus sub semnul intrebarii suveranitatea fostelor tari sovietice, precum Ucraina scrie mediafax.ro.

- Ucraina si statele baltice - Estonia, Letonia si Lituania - si-au exprimat consternarea dupa ce ambasadorul Chinei la Paris a pus la indoiala faptul fostele republici sovietice ar avea un statut reglementat si ca Crimeea face parte din Ucraina, relateaza The Guardian.Ambasadorul Chinei la Paris,…

- Analiza a publicației elene OIKONOMIKOS TACHYDROMOS , preluata de Rador: In raportul cu privire la efectele razboiului din Ucraina asupra țarilor din vecinatate (aprilie 2023), Focus Economics observa ca, in ciuda razboiului și a crizei energetice severe, Europa Centrala și de Est (Bulgaria, Croația,…

- Aderarea Finlandei la NATO adauga o armata puternica fortelor Aliantei si o piesa care lipsea din puzzle-ul de aparare de pe flancul estic, vulnerabil in caz de atac rusesc, potrivit mai multor analisti si oficiali militari, scrie La Libere Belgique. Cand presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat…

- Romania se afla pe locul al 11-lea in randul țarilor aliate NATO din perspectiva cheltuielilor pentru aparare ca procent din PIB, potrivit Raportului NATO pe 2022 . Este pentru a doua oara din 2017 cand Romania a cheltuit sub 2% din PIB pentru aparare. Și in 2021, Romania a avut 1,88% din PIB alocat…

- Liderii NATO discuta despre necesitatea consolidarii granițelor estice cu Rusia prin aducerea de echipamente și contingente militare de pana la 300.000 de soldați, ceea ce ar trebui sa faca imposibila extinderea razboiului de catre Rusia dincolo de Ucraina. Conform publicației Politica, NATO intenționeaza…