Clauza de aparare colectiva inclusa in Articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic este "neconditionata si beton armat", a declarat miercuri un oficial NATO, relateaza dpa. Declaratia a survenit in raspuns la afirmatiile facute de presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat marti televiziunii Fox News, in care el a pus la indoiala clauza de aparare colectiva, in timp ce facea referire la Muntenegru. "Muntenegru este o tara mica, cu oameni foarte puternici; sunt oameni foarte agresivi", a spus Trump. "Ei pot deveni agresivi si felicitari, sunteti in cel de-al Treilea Razboi Mondial'',…