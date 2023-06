Stiri pe aceeasi tema

- NATO incepe luni cel mai important exercitiu de manevre aeriene, coordonat de Germania si menit sa demonstreze unitatea membrilor sai in fata potentialelor amenintari, in special din partea Rusiei, transmite AFP, informeaza Agerpres.Exercitiul "Air Defender 23" se va desfasura pana pe 23 iunie si…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a anuntat, marti, in timpul unei noi vizite oficiale la Moscova, un acord al Ungariei cu compania rusa Rosatom pentru revizuirea contractului de extindere a centralei nucleare de la Paks, precum si o intelegere cu Gazprom asupra unei suplimentari a volumului…