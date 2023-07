Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a cerut Federatiei Ruse - in comunicatul summitului aliatilor de la Vilnius difuzat marti - sa-si retraga toate trupele de pe teritoriul Republicii Moldova, stationate fara consimtamantul Chisinaului in regiunea transnistreana, scrie Agerpres.''Ne…

- Daca la sfarșitul anului Consiliul European va recunoaște ca fiind satisfacatoare rezultatele reformei in domeniile enumerate, liderii UE pot conveni sa inceapa negocierile de aderare. O asemenea performanța a guvernarii se va constitui intr-o baza solida electorala pentru forțele pro-europene la viitoarele…

- Maia Sandu iși umfla mușchii in fața lui Putin: Guvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata KremlinuluiGuvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata Kremlinului, dar apara interesele cetatenilor Republicii Moldova si spune lucrurilor pe nume, a declarat…