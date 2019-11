Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de baschet feminin se pregateste de „dubla” cu Danemarca si Cehia, din cadrul FIBA Women’s EuroBasket 2021 Qualifiers. Acvilele se vor reuni in luna noiembrie la Timisoara, acolo unde se vor antrena si vor disputa primul meci oficial al actualei campanii de calificare, contra Danemarcei.…

- In perspectiva meciurilor cu Danemarca si Cehia, din cadrul FIBA Women’s EuroBasket 2021 Qualifiers, staff-ul tehnic al echipei nationale feminine, format din Ayhan Avci, Muge Berkalp si Miruna Crasnic a decis sa cheme in pregatiri 14 sportive. Acestea sunt: Annemarie Godri-Parau (ACS Sepsi-SIC) Tunde…

- Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, astazi, ca partida cu Ucraina, programata, joi, la Ploiesti, este capitala pentru formatia sa dupa infrangerea suferita in fata Danemarcei in debutul preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021. „Pentru…

- Romania a pierdut primul meci din preliminariile EURO 2021, la Aalborg, 1-2 cu echipa de tineret a Danemarcei. Florinel Coman a inscris in poarta danezilor cu un sut din afara careului de 16 metri, dar a ratat un penalty in minutul 90+3.

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a disputat astazi primul meci din preliminariile Campionatului European din 2021, intalnind in deplasare Danemarca. Partida le a revenit gazdelor cu 2 1 Skov Olsen 3, 56 Fl. Coman 80 , dar in prelungiri acelasi Coman a ratat un penalty, care, transformat, ii putea…

- Romania U21 debuteaza marți, de la 19:30, contra Danemarcei U21, in preliminariile EURO 2021. Meciul are loc la Aalborg și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Pro X. liveTEXT de la 19:30 » Danemarca U21 - Romania U21 Click AICI pentru live + statistici Echipele probabile: Danemarca U21: P. Jensen…

- Mirel Radoi a decis sa-l cheme de urgența in lotul naționalei Romaniei U21 pe Cosmin Dur-Bozoanca in locul lui Andrei Vlad pentru partida cu Danemarca, de pe 10 septembrie, de la Aalborg. Meciul conteaza pentru preliminariile EURO 2021. „Modificare in lotul convocat de selecționerul Mirel Radoi! Cosmin…

- Echipa naționala de tineret va debuta in aceasta toamna in preliminariile EURO 2021, iar selecționerul Mirel Radoi s-a decis asupra stranierilor pe care ii va avea in lot. Pentru aceasta campanie de calificare eligibili sunt jucatorii nascuți dupa 1 ianuarie 1998. Romania U21 joaca pe 10 septembrie…