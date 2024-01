Stiri pe aceeasi tema

- Nationalele Frantei si Danemarcei vor disputa, duminica, la Koln, finala Campionatului European, dupa ce au eliminat, vineri, in semifinale, reprezentativele Suediei, respectiv Germaniei. Suedia a castigat ultima editie a Campionatului European, Franta detine titlul olimpic, iar Danemarca este campioana…

- Franța a invins Suedia, scor 34-30, dupa reprizele de prelungire, și s-a calificat in finala Campionatului European de handbal masculin. Golul marcat de Elohim Prandi in ultima secunda a timpului regulamentar este aprig contestat de nordici! A doua finalista va fi stabilita astazi, de la ora 21:30,…

- Actualii deținatori ai titlurilor mondiale, olimpice și europene - Danemarca, Franța și Suedia - iși vor juca vineri șansa pentru accederea in finala Campionatului European de handbal masculin EHF EURO 2024, alaturi de gazda Germania.Toate cele patru națiuni au mai caștigat trofeul EHF EURO, iar…

- Incepe in Germania a 16 ediție a Campionatului European masculin de handbal la care participa 24 de națiuni, printre care și Romania, revenita dupa 28 de ani. Favoritele la titlul continental sunt Danemarca, Franța Suedia, Spania și Germania. Turneul final se va desfașura in perioada 10-28 ianuarie…

- Reprezentativele Frantei si Norvegiei vor juca, duminica, finala Campionatului Mondial de handbal feminin.Norvegia a ajuns in finala dupa ce a trecut de Danemarca, scor 29-28, la capatul unui meci care a avut nevoie de prelungiri, conform News.ro. Franta, care a castigat titlul mondial in…

- Echipele Suediei si Danemarcei s-au calificat in semifinalele Campionatului Mondial de handbal feminin din Danemarca, Norvegia si Suedia, dupa ce s-au impus, miercuri seara, la Herning, in ultimele doua partide din sferturi.Astfel, toate cele trei echipe gazda si campioana olimpica Franta se afla…

- Germania a castigat pentru prima oara in istoria sa Cupa Mondiala de fotbal rezervata selectionatelor sub 17 ani, invingand in finala formatia Frantei, cu 4-3 la loviturile de departajare, sambata la Surakarta, in Indonezia.La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 2-2. Au marcat:…

- Productia de lapte crud a Uniunii Europene este estimata la 160 milioane de tone in 2022, ceea ce ar reprezenta o scadere anuala de 0,3 milioane de tone, chiar daca productia de lapte pe cap de vaca a continuat sa creasca anul trecut, ajungand la 7.653 de kilograme de lapte, arata datele publicate luni…