- Naționala de handbal masculin a Romaniei a disputat cele doua partide cu Kosovo, in cadrul calificarilor pentru Euro 2022. Prima partida s- incheiat cu rezultatul de egalitate (23-23), iar cea de a doua a fost pierduta rușinos de reprezentativa de handbal masculin a Romaniei, cu o diferența de cinci…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, la Bucuresti, de reprezentativa Kosovo, scor 30-25 (16-12), in etapa a 4-a din grupa 8 preliminara a Campionatului European din 2022. In primele meciuri, tricolorii au obtinut rezultatele: 30-33 cu Suedia, 36-27 cu Muntenegru…

- Nationala de handbal masculin are programata reunirea, in 4 martie, la Bucuresti, pentru dubla cu Kosovo, din preliminariile CE2022. Meciurile vor avea loc in 10 si 14 martie, potrivit news.ro Romania ocupa locul 2 in grupa 8 a preliminariilor CE2022, cu 2 puncte, dupa liderul Suedia, cu 4.…