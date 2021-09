Naționala de fotbal a României revine pe Ghencea! Care vor fi primele meciuri ale “tricolorilor”, pe stadionul Steaua Reprezentativa de fotbal a Romaniei va disputa pe stadionul Steaua meciurile cu Armenia si cu Islanda, din preliminariile Cupei Mondiale, a anuntat FRF. Meciul cu Armenia este programat la 11 octombrie, iar cel cu Islanda la 11 noiembrie. “UEFA a aprobat propunerea FRF astfel ca ultimele doua partide ale tricolorilor pe teren propriu in preliminariile pentru Mondial se vor juca in Capitala. Va fi primul meci al nationalei pe noul stadion Ghencea!”, se arata pe site-ul FRF. Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Româna de Fotbal a anuntat, sâmbata, ca naționala de fotbal antrenata de Mirel Radoi va desfașura meciurile de la finalul acestui an în fața Armeniei și Islandei, contând pentru preliminariile CM 2022, pe stadionul Ghencea.Partida cu Armenia este programata…

- Selecționerul Mirel Radoi a vorbit despre meciul contra Liechtensteinului din preliminariile CM 2022. Antrenorul este de parere ca partida va fi una grea, mai ales ca adversarul României de duminica a pierdut la limita partidele din grupa. "Daca ne luam dupa câteva rezultate…

- Nicolae Stanciu a declarat, joi seara, dupa meciul cu Islanda, ca a fost sansa unei revanse dupa esecul inregistrat in urma cu aproape un an in fata islandezilor. Anul trecut, in octombrie, Islanda trecea de Romania in semifinalele play-off-ului pentru EURO 2020, cu 2-1. Stanciu a inscris al doilea…

- Dennis Man a deschis scorul in victoria Romaniei din Islanda, iar dupa meci, jucatorul legitimat la Parma, a declarat ca este increzator pentru urmatoarele meciuri. “Sunt trei puncte importante, ne bucuram ca am reusit sa le luam, suntem foarte fericiti. Am reusit sa inscriu cu dreptul, ma bucur,…

- Dennis Man a deschis scorul in victoria Romaniei din Islanda, iar dupa meci, jucatorul legitimat la Parma, a declarat ca este increzator pentru urmatoarele meciuri. “Sunt trei puncte importante, ne bucuram ca am reusit sa le luam, suntem foarte fericiti. Am reusit sa inscriu cu dreptul, ma bucur,…

- Naționala de fotbal a Romaniei s-a impus, joi, in Islanda, cu 2-0, in etapa a IV-a a Grupei J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, dar Mirel Radoi are și motive de tristețe. Selecționerul s-a plans de accidentari. “Chiar daca deocamdata nu am realizat mare lucru, a fost o victorie mare și e și…

- Nationala de fotbal a Romaniei, a continuat, marti dimineata, la Mogosoaia, pregatirile pentru meciurile din luna septembrie, din preliminariile Campionatului Mondial.Programul tricolorilor in septembrie - 2 septembrie: Islanda - Romania, ora 21:45, Laugardalsvollur (Reykjavik) - 5 septembrie: Romania…

- Nicolae Dica, antrenorul secund al naționalei de fotbal a României, a fost depistat pozitiv cu Covid-19. Fostul fotbalist nu va putea fi prezent la meciurile primei reprezentative de la începutul lunii septembrie.Nicolae Dica a ieșit pozitiv la testare și a intrat în izolare…