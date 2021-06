Nathan Evans lanseaza single-ul “Told You So”

Stiri pe aceeasi tema

- Incredibila vocalista, compozitoarea a numeroase hit-uri și icon-ul muzicii dance, Becky Hill lanseaza noua ei piesa „Remember”, in colaborare cu David Guetta. Track-ul „Remember”, care este co-scris Becky Hill și co-produs de David Guetta, este urmatorul single care este lansat de pe mult-așteptatul…

- „Paranoid”, al doilea single de pe EP-ul „EXhibition of a heartbreak”, lansat de Rian Cult in aceasta toamna, evidențiaza importanța recaștigarii increderii de sine, indiferent de prejudecațile celor din jur. Melodia este al doilea single de pe albumul de debut, pregatit de lansare in aceasta toamna.…

- Cantarețul britanic Ed Sheeran a anuntat vineri lansarea piesei “Bad Habits”, primul sau cantec solo dupa patru ani si care va aparea pe piata la 25 iunie, relateaza EFE. Sheeran a facut anuntul pe Instagram, unde a postat imagini din diferite locuri din Londra, orasul in care s-a implinit ca artist,…

- Jessie Ware lanseaza piesei “Hot N’ Heavy”, track care va fi inclus pe varianta deluxe a albumului “What’s Your Pleasure”. Continuand sirul lansarilor din ultimul an, Jessie Ware lanseaza astazi cel mai recent single al sau, coprodus de SG Lewis, ‘Hot N Heavy’, o piesa de dans captivanta și plina de…

- Mii de parinti olandezi cer despagubiri pentru copiii lor de la operatorii cunoscutei platforme video TikTok, relateaza miercuri dpa, potrivit Agerpres. În total, solicitarile pentru despagubiri se ridica la peste 1,4 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), a anuntat miercuri Fundatia olandeza…

- TikTok se confrunta cu o plangere in instanța depusa de fostul comisar pentru drepturile copiilor din Anglia, Anne Longfield, cu privire la modul in care platforma colecteaza și utilizeaza datele copiilor, relateaza BBC. Reclamația a fost depusa in numele a milioane de copii din Marea Britanie și UE…

- Dupa ce saptamana trecuta, Antonia a lansat single-ul “Imi placi tu”, artista revine cu videoclipul oficial al piesei, colorat și plin de energie. “Imi placi tu” a fost compusa de Theea Miculescu, Viky Red și Irina Rimes și produsa de Viky Red și suna ca un adevarat imn al verii, o piesa calda, energica…