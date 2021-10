Nathan Evans lansează single-ul „Ring Ding (A Scotsman’s Story)” Dupa ce a cucerit intreaga Europa, dar si globul, cu deja hitul “Wellerman”, Nathan Evans a revenit cu o noua melodie care are toate ingredientele pentru a deveni un alt hit – “Ring Ding (A Scotsman’s Story)”. “Sunt așa de entuziasmat sa impartasesc aceasta piesa nou nouța cu voi toți. Impreuna cu echipa mea, am lucrat la ea și sunt incantat sa impart și videoclipul cu voi. A fost o experiența foarte distractiva și mai presus de tot, sper sa fie un ajutor pentru oricine se gandește sa plece in vacanța cu o persoana pe care abia au cunoscut-o intr-un bar… sa se gandeasca de doua ori!“ Noul single „Ring… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

