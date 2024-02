Stiri pe aceeasi tema

- Performanța extraordinara realizata de inotatorul Dan Ileana (CSM Unirea Alba Iulia) care la Oradea, la Campionatul European de inot in ape inghețate, a devenit campion european și a mai cucerit alte doua medalii de argint, urcand pe podium in toate probele la care a luat startul! „Cu toate ca sunt…

- Cea de-a doua zi a Campionatului European de inot in ape inghețate, care are loc la bazinul olimpic in aer liber din Oradea, a cuprins cea mai așteptata proba a concursului, cea de 1.000 metri liber.

- 322 de inotatori participa la Campionatul European de inot in ape inghețate, care se desfașoara de vineri pana duminica, pentru prima data in istorie la Oradea. La deschiderea oficiala a campionatului european de la Oradea au participat si Ram Barkai, presedintele International Ice Swimming Association,…

- Dupa titlul de vicecampion mondial la inot in ape inghetate, in proba de 50 m liber, pe care l a obtinut anul trecut, in Franta, la Samoens, constanteanul Cristian Tranulea 23 de ani a reusit performanta de a cuceri medalia de argint si la Campionatul European, intrecere care este in desfasurare in…

- Prima editie a Campionatelor Europene de inot in ape inghetate, la Oradea - 322 de sportivi din 27 de tariPrimele Campionate Europene de inot in ape inghetate din istorie, organizate in Romania, la Oradea, in perioada 1-4 februarie, aduc in bazinul olimpic din oras, 322 de sportivi din 27 de tari,…

- Suceveanul Daniel Stanciuc a marcat un singur gol in meciul Romania – Spania de la Campionatul European, insa a pasat decisiv de mai multe ori pentru coechipierii sai. Nationala Romaniei a fost invinsa de echipa Spaniei cu scorul de 36-24 (17-12), la Mannheim, intr-un meci din Grupa B a Campionatului…

- Presedintele Federatiei Romane de Natatie si Pentatlon Modern, Camelia Potec, si secretarul general Matei Giurcaneanu au prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, medaliile si mascota Campionatului European de inot in bazin scurt (25 m) pentru seniori, de la Otopeni.“Romania va gazdui editia…

- Inotatoarea falticeneana Aissia Prisecariu s-a clasat pe primul loc in proba de 200 metri spate din cadrul Campionatului Național in bazin scurt care s-a desfașurat la Otopeni. Sportiva legitimata in prezent la clubul Dinamo a stabilit un nou record național de la 15 ani pana la seniori: 2 minute și…