Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Natalie Portman si-a justificat decizia de a nu merge in Israel pentru a primi un premiu afirmand ca nu vrea sa fie asociata cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care urma sa vorbeasca in cadrul ceremoniei, relateaza AFP.

- Actrita Natalie Portman si-a justificat decizia de a nu merge in Israel pentru a primi un premiu afirmand ca nu vrea sa fie asociata cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care urma sa vorbeasca in cadrul ceremoniei, relateaza AFP. Fundatia premiului Genesis a anuntat vineri anularea ceremoniei,…

- Actrita americana de origine israeliana Natalie Portman a refuzat premiul Genesis, in valoare de 1 milion de dolari, care recompenseaza in fiecare an personalitati ce, prin activitatea lor, aduc un omagiu statului Israel si iudaismului. Pentru acest gest, actrita a fost criticata de Ministrul israelian…

- Duminica, 15 aprilie 2018, s-a castigat din nou premiul de categoria I la Loto 6/49, in valoare de 1.375.546,09 lei (peste 295.000 de euro).Biletul norocos a fost jucat la agentia 18-10 din Targu Jiu, judetul Gorj si a fost completat cu doar o varianta simpla la Loto 6/49, pretul…

- Nu trebuie sa fii specialist in social media pentru a sti ca mare parte din ce vedem in feedurile noastre de Instagram sunt reclame sponsorizate. Celebritatile castiga bani frumosi, doar apasand butonul de upload. Pana si faimoasa Kim Kardashian face asta. Pentru bloggerita si femeia de afaceri Huda…

- Simona Halepva participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), cu toate ca accidentarea de la picior este destul de complicata. Romanca ar rata un bonus de 450.000 de dolari daca va spune pas turneului de categorie Premier Mandatory. CULISELE negocierilor dintre Simona Halep si NIKE.…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Fostul guvernator al regiunii ruse Kirov si fost lider al opozitiei, Nikita Belikh, a fost condamnat vineri la opt ani de inchisoare pentru ca a acceptat o mita in valoare totala de 750.000 de dolari, a informat presa de stat rusa.