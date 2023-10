Natalia Mateuț nu se sfiește niciodata sa spuna lucrurilor pe nume și face acest lucru de fiecare data cand are ocazia. In urma cu puțin timp, in cadrul emisiei de astazi de la Xtra Night Show, co-prezentatoarea a precizat ca a apelat la psihoterapie. Iata care este motivul pentru care vedeta din showbiz-ul romanesc a decis sa faca acest tip de terapie!