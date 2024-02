Stiri pe aceeasi tema

- Comasarea alegerilor nu este o idee buna pentru ca face ”un talmes-balmes in mintea romanilor”, iar aceasta are loc pentru ca PSD sa dea PNL „o bula de oxigen”, sa nu se prabuseasca prea tare, astfel incat social-democratii sa aiba cu cine face coalitie dupa 2024, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu…

- Comasarea alegerilor nu este o idee buna pentru ca face ”un talmes-balmes in mintea romanilor”, iar aceasta are loc pentru ca PSD sa dea PNL „o bula de oxigen”, sa nu se prabuseasca prea tare, astfel incat social-democratii sa aiba cu cine face coalitie dupa 2024, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu…

- Aflat la Uzina Dacia, pentru o vizita de lucru și discuții cu managementul companiei, premierul Marcel Ciolacu a declarat ca decizia de comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare va aduce plus de legitimitate in Europa. Acesta este de parere ca interesul mare al alegatorilor pentru votul…

- O sedinta a coalitiei de guvernare urmeaza sa se desfasoare joi, au precizat, marti, surse politice. Potrivit acestora, un subiect important pe agenda reuniunii il reprezinta comasarea alegerilor. Una dintre variantele de comasare cu privire la care s-ar putea lua o decizie este comasarea alegerilor…

- In plus, potrivit unui document semnat in ultima ședința interna, liberalii sunt gata sa desființeze organizațiile care nu fac performanța la alegerile locale. La finalul saptamanii, liderii Coaliției trebuie sa ia o decizie și in ceea ce privește comasarea alegerilor.Scenariul potrivit caruia social-democrații…

- Mai multe organizații civice critica intenția PSD și PNL de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale in luna iunie și considera ca aceasta limiteaza anumite drepturi ale alegatorilor și afecteaza competiția electorala și principiile securitații juridice. Potrivit ONG-urilor, comasarea alegerilor…

- Anul electoral 2024 este caracterizat drept un an electoral pur: conform programarilor, ar trebui sa avem in acest an alegeri europarlamentare, alegeri locale, alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare. Este un efort, inclusiv financiar, pe care Romania trebuie sa il faca pe altarul democrației.…

- Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Tutuianu, susține ca nu este utila comasarea alegerilor, pentru ca nu sunt argumente suficiente in acest sens. Declarația vine dupa ce premierul Marcel Ciolacu a susținut ca electoratul nu poate fi pacalit.