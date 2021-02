Stiri pe aceeasi tema

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 - 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a precizat marti ministrul Economie, Claudiu Nasui.

- Controversatul medicament Ivermectina, care a provocat intense dispute in lumea medicala, inclusiv in Romania, va fi autorizat pentru a fi folosit ca tratament anti-COVID intr-o șara din Uniunea Europeana. Medicamentul utilizat in general pentru animale, dar care intre timp se pare ca este eficient…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca toti senatorii si deputatii USR vor demisiona, in cursul zilei de marti, pentru a nu beneficia de pensie speciala. Conferinta pe aceasta tema este proigramata la 10.30. Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, marti, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns la Parlament…

- Premierul Ludovic Orban, candidatul PNL București pentru Parlament, a declarat luni seara, la B1TV, ca aproape toate pensiile speciale au fost instituite prin legi adoptate cu majoritate PSD și la inițiativa PSD, și ca demisia lui Marcel Ciolacu din Parlament, pentru a nu mai beneficia de pensie speciala,…