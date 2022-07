NASA: Câștigătorii competiției „Fotograful anului 2022” NASA a anunțat caștigatorii concursului „Fotograful anului”, care aduce un omagiu celor mai bune talente fotografice interne. Fotografiile au fost realizate anul trecut și au fost grupate in patru categorii: Locuri, Oameni, Documentare și Portret. Caștigatorii, precum și ocupanții locurilor al doilea și al treilea au fost anunțați pe Twitter de catre NASA. Deși exista cateva concursuri de fotografie impresionante, axate pe subiecte precum astronomia salbatica, acesta de la NASA este cu adevarat special – oferind o privire din interior asupra a ceea ce se intampla in cadrul agenției spațiale.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

