NASA au reușit să deschidă containerul în care se aflau eșantioanele colectate de pe asteroidul Bennu Cercetatorii de la Centrul Spațial Johnson al NASA au reușit sa deschida cu succes containerul in care se aflau eșantioanele colectate de pe asteroidul antic Bennu de catre misiunea OSIRIS-REx. Aceasta descoperire a avut loc la mai bine de trei luni dupa ce probele au fost aduse pe Pamant. Prin dezasamblarea containerului OSIRIS-REx, echipele au reușit sa dezvaluie praful și rocile ramase de pe Bennu. Au fost indepartate doua dispozitive de fixare care impiedicau anterior deschiderea mecanismului de achiziție a probelor de tip „Touch-and-Go-Sample-Acquisition-Mechanism” (TAGSAM). In cursul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

