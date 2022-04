Stiri pe aceeasi tema

- Este zi de doliu in lumea presei din Romania. O veste trista a luat cu asalt jurnaliștii, chiar inainte de Sarbatorile Pascale! Din nefericire, s-a stins din viața o mare jurnalista, la varsta de 56 de ani, dupa ce a suferit de o boala cumplita.

- Lumea muzicii e din nou in doliu, asta dupa ce un cunoscut cantareț a incetat din viața la varsta de doar 33 de ani. Artistul a lasat in urma sa multa suferința și o familie care ii va duce lipsa de acum inainte.

- S-a stins din viata, la 85 de ani, distinsul profesor universitar Stelian Dumistracel, unul dintre cei care au pus bazele scolii universitare de jurnalism de la Iasi. Lingvist si cercetator la Institutul de Filologie Romana „Alexandru Philippide” al Academiei Romane, filiala Iași, Stelian Dumistracel…

- Alecu Marciuc, fost jurnalist și om de radio cu vasta experiența, s-a stins din viața vineri, 11 martie.Tragicul anunț a fost facut public de catre fiica sa, Iuliana Marciuc, printr-o postare pe Facebook.Alecu Marciuc a fost unul dintre marii jurnalisti de la Radio Romania. Nascut la 4 august 1941,…

- Pilotul satmarean Leontin Iocsak (22 de ani) a murit intr-un accident rutier, in urma unui impact cu o mașina de teren inmatriculata in Ucraina, scrie realitateasportiva.net. Membrii acesteia au avut nevoie la randul lor de ingrijiri medicale de urgența.„Cu multa intristare și durere am primit vestea…

- Din primele informatii, i s-a facut rau iar farmacistele au alertat autoritațile.La fața locului s a deplasat un echipaj SMURD care i-a efectuat manevre de resuscitare. Din nefericire, medicii au fost nevoiti sa declare decesul.Oamenii legii au deschis un dosar penal in urma caruia vor fi stabilite…

- Paul Parvu a murit duminica, 30 ianuarie 2022, cu o zi inainte de a implini varsta de 61 de ani, fiind internat dupa un atac cerebral dublat de infectarea cu noul coronavirus. Gazetarul constantean a ramas in memoria tuturor ca fiind cel caruia Ion Iliescu i s-a adresat in anul 1992: „Mai, animalule“,…

- Doliu uriaș in lumea muzicii rock.Corneliu Bibi Ionescu, fondatorul trupei Sfinx a incetat din viața. Corneliu Bibi Ionescu a fost singurul membru care nu a parasit formația pana la destramarea ei, la inceputul anilor nouazeci. Corneliu Bibi Ionescu a cantat fara intrerupere din 1962 pana in 1994, dupa…