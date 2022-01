Naomi Osaka, campioana en-titre, debut solid la Australian Open 2022

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Tensimenilor Profesionisti (ATP) a reacționat oficial pentru prima oara dupa ce justiția australiana a respins ultima încercare a liderului ierarhiei mondiale, Novak Djokovic, de a ramâne în Australia pentru a participa la primul turneu de Grand Slam al anului."Decizia…

- Mike Amor si Rebecca Maddern, prezentatorii stirilor de la postul TV australian Channel 7, au fost surprinsi jignindu-l pe Novak Djokovic într-o discutie care nu a fost transmisa în direct, dar care a fost facuta public online, informeaza news.com.au."Oricum ai privi lucrurile,…

- Nick Kyrgios a anunțat, luni, pe rețelele sociale, ca a fost depistat pozitiv la Covid-19, cu doar o saptamâna înainte de startul Australian Open, primul Grand Slam al sezonului din tenisul mondial. Kyrgios a explicat ca motivul pentru care s-a retras de la turneul de la Sydney,…

- Srdjan Djokovic, tatal lui Novak Djokovic, a anuntat pentru presa din Serbia ca fiul sau ar fi fost arestat in Australia. Informatia nu a fost confirmata oficial. [email protected] under arrest!!!!!!!!!!— Ksenija Pavlovic McAteer (@ksenijapavlovic) January 10, 2022 Intr-o interventie pentru The Pavlovic…

- Jucatoarea britanica de origine romana Emma Raducanu (19 WTA) a anuntat ca nu va mai participa la turneul WTA de la Melbourne, premergator Australian Open, chiar daca a iesit din izolare in urma infectiei cu virusul Covid-19, informeaza agentia Reuters. „Tocmai ce am iesit din izolare, este prea devreme…

- Simona Halep va debuta în 2022 la WTA Melbourne 1, turneu de categorie "250" care va începe pe 4 ianuarie. În primul tur, Simona va da peste o adversara venita din calificari, pentru ca în turul doi sa se poata întâlni cu Gabriela Ruse. Halep…

- Sportivii au început sa soseasca la Melbourne pentru startul noului sezon din tenisul profesionist, iar Naomi Osaka este una dintre primele jucatoare care au putut fi vazute în Australia. Nipona nu a atras inițial atenția, ea prezentând o coafura noua și ochelari. Ultimul…

- Cehoaica Karolina Pliskova a suferit o accidentare la braț și va rata participarea la Australian Open 2022, primul turneu de Grand Slam al sezonului viitor. Este un nou anunț ingrijorator pentru tabloul feminin de la Antipozi, dupa ce Serena Williams și-a anunțat retragerea de la eveniment, iar Bianca…