Nancy Pelosi afirmă la Taipei „angajamentul” SUA față de Taiwan. Beijingul denunță atitudinea SUA Presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a sosit marti in Taiwan cu un mesaj clar la adresa Chinei, afirmand ca angajamentul american fata de un Taiwan democratic este mai important ca niciodata, in timp ce MAE chinez a protestat afirmand ca aceasta vizita afecteaza serios pacea si stabilitatea in zona Stramtorii Taiwan, scrie Reuters. ”Vizita delegatiei noastre parlamentare in Taiwan onoreaza angajamentul neclintit in sustinerea democratiei vibrante a Taiwanului”, a spus Pelosi intr-o declaratie dupa ce a aterizat la Taipei. ”Solidaritatea americana cu cei 23 de milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

