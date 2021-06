“Nicio suma de bani in orice moneda nu poate compensa cu adevarat viata unei fiinte umane”, a declarat Mbumba jurnalistilor, in timp ce autoritatile din capitala Windhoek au informat oficial natiunea despre rezultatul a sase ani de negocieri cu Germania, care s-au incheiat luna trecuta. ”Trebuie sa recunoastem ca suma de 1,1 miliarde de euro convenita intre cele doua guverne nu este suficienta si nu abordeaza in mod adecvat cuantumul initial al reparatiilor prezentate initial guvernului german”. Germania si-a cerut scuze pe 28 mai pentru rolul sau in masacrarea triburilor Herero si Nama din Namibia,…