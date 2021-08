Namibia a vândut 57 dintre cei 170 de elefanţi scoşi la licitaţie Namibia a anuntat miercuri ca a vandut o treime dintre cei 170 de elefanti pe care i-a scos la licitatie in incercarea de a reduce populatia acestora sub presiunea secetei si a disputelor teritoriale dintre aceste animale si oameni, relateaza AFP miercuri. Ministerul Mediului din Namibia a declarat intr-un comunicat ca a ''vandut cu succes 57 dintre cei 170 de elefanti care fac obiectul unei licitatii deschise in decembrie 2020''. Guvernul a strans 5,9 milioane de dolari namibieni (400.000 de dolari americani) din aceasta vanzare. Un numar de 42 de elefanti urmeaza sa fie exportati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

