- Cea mai noua vedeta Global Records vine cu o piesa care ar putea rasuna in caștile tale mult timp de aici inainte. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem de puternica și prin timbrul unic pe care il poseda. O prezența fresh și... View…

- Rian Cult lanseaza piesa „ABCD”, primul single de pe albumul de debut, „EXhibition of a heartbreak”, pregatit de lansare in aceasta toamna. „ABCD” este o piesa catchy despre momentul in care persoana pe care ai iubit-o incearca sa se intoarca in viața ta, dupa ce realizeaza ca a greșit. Este prima faza…

- Vocea fresh și autentica a artistei se imbina perfect cu beat-urile și vibe-ul piesei, iar sound-ul creeaza sentimentul de nostalgie dat de adolescența, de aventuri pierdute și de calatorii surprinzatoare. Yuka iese din realitatea sa urbana și iși proiecteaza scenarii alternative și plimbari care parasesc…

- Anul acesta solicita sunete și imnuri care sa ne scoata pe toți din blocaj și sa ne catapulteze direct pe ringul de dans, iar cel mai recent single „The Best” al lui Hook N Sling cu Galantis și Karen Harding face exact asta! Piesa are ingredientele necesare pentru a zgudui topurile in 2021 și este gata…

- Una dintre cele mai de succes artiste din Romania și un model pentru mulți tineri, Alina Eremia, lanseaza un nou single, Dependența mea. Piesa vorbește despre dependențe și atașarea fiecarui om de activitați sau lucruri care pot fi considerate superficiale. Din dorința de a ramane in permanența conectați…

- Vanotek revine cu o piesa in același vibe și sound cu care și-a obișnuit publicul, de data aceasta in colaborare cu Denitia, un artist indie pop din New York. Piesa a fost compusa de Denitia Odigie, Luisa Ionela Luca și de Vanotek.Videoclipul a fost filmat in New York de David Mogan și Hugo Faraco și...…

- Dragalașa de Alessiah lanseaza prima melodie din acest an – „Darling” și este pregatita sa cucereasca publicul prin imaginea de „sweetheart” și vibe-ul fresh al videoclipului.Culori aprinse, o melodie cu un ritm uptempo, energica și perfecta pentru a intra in mood-ul de petrecere, piesa „Darling” este…

- Gino Manzotti și Maxx lanseaza un remake al celebrei piese Every breath, in colaborare cu Karla, o artista fresh, care s-a alaturat de curand portofoliului Global Records. Piesa aduce un sound dance și linii vibrante, completate de vocea senzuala a Karlei. “Ne bucura colaborarea cu Karla, o artista…