Nalani lansează clipul primei sale piese, Toxic Nalani a știut dintotdeauna ca iși dorește sa incante oamenii cu vocea ei, iar de curand s-a alaturat echipei Global Records pentru a-și duce visul mai departe. Artista prezinta prima ei piesa, Toxic, un remake fresh al celebrei melodii lansate cu 11 ani in urma de Britney Spears, care a facut furori in intreaga lume. Nalani aduce o varianta care imbina perfect ritmul consacrat al piesei cu vocea ei plina de sensibilitate și senzualitate, ce da profunzime și transforma Toxic intr-un hit al anului 2021. “Cred in mine, mai cred și in omul potrivit la momentul potrivit, dar și in noroc. Am avut perioade… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nalani, o artista de doar 18 ani, prezinta prima ei piesa, „Toxic”, un remake fresh al celebrei melodii lansate cu 11 ani in urma de Britney Spears, care a facut furori in intreaga lume. Nalani aduce o varianta care imbina perfect ritmul consacrat al piesei cu vocea ei plina de sensibilitate și senzualitate,…

- NALANI (Alexandra Dinu) se alatura portofoliului Global Records. Este o artista tanara, la inceput de drum, pasionata de psihologie, cu foarte mult potențial in muzica și dorința de a inspira oamenii și de a ajunge mai aproape de ei prin intermediul pieselor pe care le va lansa. “Muzica este un alt…

- Vera lanseaza prima piesa din acest an – “Ma arunci spre nori”. Asa cum ne-a obisnuit, artista din Republica Moldova pune povesti de dragoste pe note muzicale si transmite sentimente puternice prin intermediul muzicii. Muzica si versurile sunt realizate de catre Vera, impreuna cu Vlad Isac si Vasile…

- Derrick Evans, un legislator republican local din statul Virginia de Vest, care s-a filmat in timp ce lua cu asalt, alaturi de alți protestatari, cladirea Capitoliului, a fost arestat de FBI. Imaginile cu agenții FBI care il iau de acasa pe Derrick Evans au fost filmate in exclusivitate de postul local…

- Dupa un 2020 plin de muzica noua de la The Weeknd, artistul incepe si 2021 in forta, cu un nou videoclip care „te tine cu sufletul la gura”, dar si cu o schimbare de „look”… neasteptata. Piesa „Save Your Tears” este inclusa pe albumul „After Hours”, lansat de catre The Weeknd in martie 2020, si... View…

- Pentru LyZ anul 2020 nu se incheie inainte sa iși indeplineasca visul, așa ca artista lanseaza primul single din cariera, „Inima Albastra”, o poveste muzicala cu beat-uri dance despre o intalnire intamplatoare ce s-a transformat intr-o iubire mistuitoare. Compusa de Daris Mangal, Sergiu Buta, Laurențiu…

- Tamiga & 2Bad sarbatoresc primirea butonului de argint pentru trecerea pragului de 100,000 de abonați pe canalul lor de YouTube. Acest motiv de bucurie nu se putea serba altfel decat printr-o noua melodie, deci cei 2 interpreți, lanseaza melodia “Paradise”, ce are acorduri orientale mulate perfect pe…

- Vocea fresh a lui Alper Erozer și ritmul vibrant fac din I like it o piesa energica, pe care vrei sa o asculți inca și inca o data. Artistul turc lanseaza melodia in Romania și aduce odata cu ea un sound original și potențialul unui viitor hit. “Succesul piesei in limba turca ne-a determinat sa facem…