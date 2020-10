Nagorno-Karabah: Reuniune de mediere, joi, la Geneva Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii Grupului OSCE de la Minsk (Rusia, Franta, SUA) si de a prezenta pozitia Azerbaidjanului cu privire la solutionarea conflictului'', a indicat Ministerul de Externe azer. Armenia a exclus de asemenea orice reuniune a ministrilor azeri si armeni la Geneva. Franta, Rusia si SUA au cerut o incetare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe azer Ceyhun Bayramov se deplaseaza joi la Geneva pentru o intrevedere cu mediatorul international in conflictul din Nagorno-Karabah, dar nu va avea loc nicio intalnire cu reprezentanti ai Armeniei, relateaza AFP. ''Obiectivul vizitei este de a-i intalni pe copresedintii Grupului…

- Ambasadorul Azerbaidjanului in Rusia, Polad Bulbuloglu, a declarat ca nu vede nici un sens in dialogul de reglementare a conflictului din Nagorno-Karabah avind in vedere actuala politica a Armeniei. El a exprimat aceasta opinie intr-o discuție cu TASS. {{470617}}El a menționat ca, in cadrul convorbirilor…

- Franta, Rusia si Statele Unite, tari care detine presedintia Grupului de la Minsk, au denuntat luni atacurile din Nagorno-Karabah aparent vizand civili, considerand ca acestea sunt reprezinta o "amenintare inacceptabila pentru stabilitatea regiunii", transmite AFP. Intr-un comunicat, ministrii…

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- CHIȘINAU, 30 sept – Sputnik. Consiliul de Securitate al ONU și-a exprimat ingrijorarea in legatura cu informațiile privind amplele acțiunile de lupta care au loc in zona conflictului din Nagorno-Karabah. Acest lucru este menționat in materialele pe care le-a facut publice președintele CS al ONU,…

- Intr-o declarație facuta la inceputul acestei saptamani, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Armeniei sa se retraga imediat din teritoriile ocupate in Azerbaidjan. În caz contrar, Ankara este disponibila sa vina în sprijinul Azerbaidjanului, transmite Reuters, citata…

- Armenia a acuzat luni Turcia ca a furnizat sprijin militar direct Azerbaidjanului in confruntarea dintre cele doua foste republici sovietice in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters citata de Agerpres. Ministerul de Externe armean a transmis intr-un comunicat ca Turcia are o "prezenta…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Militarii azeri au atacat un punct fortificat al armatei Armeniei, situația de la frontiera ramane tensionata, a declarat pentru RIA Novosti serviciul de presa al Ministerului Apararii din Azerbaidjan. ”Loviturile exacte ale unitaților noastre in luptele din aceasta…